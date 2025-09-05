Zoe Kravitz y Harry Styles suman nuevas señales de cercanía que alimentan las versiones sobre un vínculo afectivo entre ambos.

El 24 de agosto fueron captados en Roma caminando juntos, y esta semana reaparecieron en Brooklyn tomados de la mano. Aunque ninguno ha confirmado públicamente una relación, fuentes cercanas indican que comparten tiempo bajo una dinámica libre, sin compromisos ni etiquetas.

La exposición en espacios públicos ha disparado la atención mediática y multiplicado las especulaciones en redes sobre el tipo de vínculo que los une.