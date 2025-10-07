El reguetonero Zion está hospitalizado en Puerto Rico después de sufrir un accidente de tránsito, el cual ocurrió presuntamente mientras manejaba un vehículo todoterreno.

Tanto su disquera, Baby Records, como su empresa de representación, Nu Form Management, emitieron un comunicado oficial en Instagram para informar que su condición médica “continúa siendo reservada”.

En el documento, que agradece el cariño y las oraciones de los seguidores, las marcas explicaron que se encuentra a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende.

Foto: Zion Instagram