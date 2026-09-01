Zendaya cumple 30 años: de estrella Disney a referente de Hollywood

La actriz y cantante Zendaya Maree Stoermer Coleman, nacida un 1 de septiembre de 1996 en Oakland, California, celebra hoy 30 años consolidada como una de las artistas jóvenes más reconocidas de la industria del entretenimiento.

Su carrera despegó en Disney Channel con la serie «Shake It Up», pero fue con «Euphoria», donde interpreta a una joven con problemas de adicción, que obtuvo el premio Emmy a Mejor Actriz Principal en una serie dramática, siendo una de las ganadoras más jóvenes de esa categoría.

En cine, ha participado en exitosas franquicias como «Spider-Man», «Dune» y «The Greatest Showman», además de desarrollar una carrera musical. Su estilo en las alfombras rojas la ha convertido también en un referente de la moda. Cada proyecto actual genera gran expectativa y su historia ejemplifica la transición de estrella juvenil a gran figura de Hollywood.