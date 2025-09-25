El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que el Kremlin se convertirá en un objetivo militar si Moscú no detiene la invasión a su país.

En una entrevista con el sitio Axios, Zelensky afirmó que los líderes rusos «deberán buscar refugios antibombas», aunque aclaró que Kiev no atacaría civiles.

El mandatario reveló que espera obtener un arma estadounidense más poderosa, cuyo nombre no especificó, para amenazar territorio ruso, y aseguró que el presidente Donald Trump le dio luz verde para continuar los ataques a infraestructura energética rusa.

Sobre las elecciones, Zelensky negó que busque perpetuarse en el poder una vez llegue la paz.