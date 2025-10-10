Zelda Williams exige públicamente que dejen de crear IA de su padre Robin Williams, calificando estos videos generados por inteligencia artificial como invasivos y no los homenajes que pretenden ser.

La hija del legendario comediante, quien reveló el impacto emocional que le causan estas recreaciones digitales, solicitó mediante redes sociales que cesen inmediatamente estos envíos que considera una falta de decencia hacia su proceso de duelo.

Esta postura confronta directamente la viralización de contenidos sintéticos del actor fallecido en 2014, estableciendo un precedente crucial sobre límites éticos en el uso tecnológico con figuras públicas fallecidas y el respeto debido a sus familias.