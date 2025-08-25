La colonia Zacamil en Mejicanos, San Salvador, ha transformado radicalmente su imagen al convertir las fachadas de sus edificios en una vasta exhibición de arte muralista.
Este proyecto de reurbanización, impulsado por la fundación Custom Made Stories desde 2023 y que ya supera el 50% de avance, ha involucrado a artistas nacionales y extranjeros creando piezas que capturan la atención, como un impactante mural en 3D de un árbol y un bus.
Los residentes locales celebran esta iniciativa, destacando cómo el lugar atrae ahora a una gran cantidad de visitantes y fotógrafos, tanto nacionales como internacionales.