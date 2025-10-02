Young Miko anuncia Meiomi como el primer adelanto de su próximo álbum, un tema que define una nueva etapa artística.

La producción fusiona ritmos afrobeats con atmósferas envolventes, creando una invitación a sentir sin filtros. Acompañando el estreno, la artista dirige un videoclip producido por 1K Dojo que muestra una conexión profunda entre dos figuras, comunicada a través de gestos y miradas.

Este lanzamiento, que ya genera una intensa reacción en redes, incluye la opción de preorden del álbum. El proyecto adquiere mayor proyección al confirmarse su participación en la gira de Billie Eilish, lo que posicionará su sonido en importantes escenarios internacionales.