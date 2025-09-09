Yoro registra una misteriosa lluvia de peces donde tras tormentas intensas entre mayo y julio, el suelo amanece cubierto de peces vivos que los pobladores recolectan para alimentarse.

Este fenómeno único en el mundo carece de explicación científica concluida, aunque teorías sugieren trombas marinas o corrientes subterráneas que transportarían los ejemplares.

La singularidad del evento motiva un festival anual que atrae turistas internacionales y destaca a Honduras por este insólito registro meteorológico.