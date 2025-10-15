El yoga facial combinado con masoterapia elimina toxinas y realiza drenaje linfático en el rostro, según la terapeuta Catherine Aguilera.

Esta técnica, que utiliza aceites especializados para hidratación profunda, puede aplicarse durante las mañanas o antes del maquillaje, activando la circulación sanguínea mientras estimula los músculos faciales.

Los movimientos suaves, que comienzan en zonas específicas del rostro, constituyen una rutina accesible, pues no requiere equipos especializados y ofrece múltiples beneficios estéticos.