Witch and Mercenary confirma estreno para abril de 2027 con nuevo tráiler

El anime Witch and Mercenary ha confirmado oficialmente su estreno para abril de 2027. La producción llegará acompañada de un nuevo tráiler y varias imágenes promocionales que muestran su propuesta de fantasía y acción.

La serie adapta la obra original de Kaeru Chōhōkiteki y Bench Kanase, y presenta un mundo marcado por la aparición de una poderosa bruja y los peligros que representa.

El avance muestra escenas de acción, enfrentamientos y momentos protagonizados por sus personajes principales.

Las nuevas imágenes también ofrecen un vistazo al diseño de los personajes y a los escenarios donde se desarrollará la trama.

Aunque quedan detalles por revelar sobre su emisión y distribución internacional, el anuncio sitúa a Witch and Mercenary como uno de los proyectos de fantasía que llegarán en la temporada de primavera de 2027.

