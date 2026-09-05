Wisin y Kapo unen estilos en “Muévelo pa’ mí”, nuevo tema de La Universidad del Perreo

Wisin y Kapo estrenaron “Muévelo pa’ mí”, una colaboración incluida en La Universidad del Perreo, el nuevo álbum con el que el puertorriqueño vuelve a explorar las raíces del reguetón.

La canción reúne el estilo de Kapo con la experiencia de Wisin en un proyecto compuesto por 12 temas.

El álbum incluye además colaboraciones con Ivy Queen, Jowell & Randy, Don Chezina y otros artistas del género urbano.

La Universidad del Perreo busca recuperar sonidos clásicos del reguetón y adaptarlos a una propuesta contemporánea.