William César Leiva fue condenado por tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

Capturado en octubre de 2023, cuando transportaba más de 10,000 gramos de cocaína valorados en 25,426 dólares, el caso se agravó tras un allanamiento en su vivienda de Antiguo Cuscatlán.

Durante el registro, autoridades encontraron 3,751 gramos adicionales de cocaína y otros narcóticos, además de 14,780 dólares en efectivo cuyo origen no pudo justificar el acusado.