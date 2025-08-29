Con la colocación de la primera piedra de un nuevo supermercado en Santa Tecla, Walmart de México y Centroamérica anunciaron una inversión de $264 millones durante los próximos 5 años en El Salvador, destinada principalmente para la apertura de tiendas, remodelaciones, proyectos de sostenibilidad, Cristina Ronski, vicepresidenta senior y directora general de Walmart Centroamérica, resaltó el compromiso asumido con el país.

La compañía destaca que esta inyección económica generara más de 1,000 empleos directos e indirectos, la mayor parte de estos en las comunidades donde se abrirán las tiendas nuevas, también se impulsarán los encadenamientos productivos, especialmente con pequeños y medianos proveedores salvadoreños.

El nuevo Walmart Santa Tecla será la séptima tienda del formato Supercenter y la numero 103 a nivel nacional, generará más de 100 empleos, contará con más de 200 espacios de parqueo, una zona pickup para compras en línea, estaciones de autopago y un sistema innovador de sostenibilidad que incluye paneles solares, estaciones de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de refrigeración con cero emisiones de gases de efecto invernadero, además contara con iluminación led sin presencia de mercurio y accesorios sanitarios eficientes en el consumo de agua.

La inversión en El Salvador también está enfocada en mejoras en plantas y en fortalecer la estrategia Omnicanal de la compañía, para brindar todas las opciones de compra a sus clientes a través de sus tiendas físicas y plataformas digitales, ofrece además servicios de recepción y envió de remesas, el pago de servicios públicos y facilidad de pago en los artículos,

Walmart de México y Centroamérica impulsa la economía salvadoreña con un plan de expansión que beneficia a más de 700 proveedores locales, generando compras anuales por $1,300 millones para consumo interno y exportación, opera más de 900 tiendas en distintos formatos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.