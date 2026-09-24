Walmart inauguró dos nuevas sucursales en El Salvador

Walmart El Salvador realizó dos jornadas de voluntariado en Santa Ana y San Miguel, como parte de las actividades previas a la apertura de dos nuevas Maxi Despensa. En total, 73 asociados participaron en estas jornadas, que se desarrollaron junto al banco de alimentos de El Salvador.

Durante las actividades se entregaron más de 2,400 kilos de alimentos, beneficiando a 2,678 personas de cinco comunidades. En Santa Ana, los voluntarios entregaron casi 1,300 kilos de alimentos a 1,530 personas, mientras que en San Miguel fueron más de 1,140 kilos para 1,148 beneficiarios.

Además, Walmart realizó una donación de 5,000 dólares en alimentos, entre ellos frijol, arroz y avena, las jornadas también permitieron a los nuevos asociados conocer el proceso de rescate de productos que, aunque ya no pueden ser comercializados, todavía son aptos para el consumo humano. El programa forma parte de las acciones de la compañía orientadas a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, aprovechar responsablemente los recursos.