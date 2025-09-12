Así recuerda Francisca Ramírez aquel 16 de junio cuando la quebrada El Piro se desbordó e inundó su vivienda en la comunidad La Cuchilla, llevándose consigo buena parte del terreno de su patio trasero. Ahora vive a escasos centímetros del borde del precipicio y con cada lluvia teme que ocurra una tragedia. Las noches de tormenta las pasa en vela cuidando que el caudal no vuelva a incrementar, sobre todo porque en el hogar hay niños pequeños.

Ella es una de las dos familias que habita a las orillas de la quebrada, justo en frente del tramo de la carretera Panamericana que colapsó hace cuatro meses. Aunque la obra ya está casi terminada, el peligro para los residentes, aseguran, continua latente.

Debajo de las viviendas se ha formado una poza de al menos 12 metros de altura que podría provocar más hundimientos de tierra, situación que mantiene en zozobra a estas personas. Piden a las autoridades les brinden alternativas para vivir más tranquilos o intervenir la zona con obras de protección.

En la comunidad La Cuchilla en Antiguo Cuscatlán habitan más de 300 familias, la mayoría de ellas son de escasos recursos económicos que no cuentan con los fondos necesarios para habitar en otro lugar; por lo que esperan ser escuchados y recibir una solución a este problema que padecen desde hace varios años.