Voluntariado en El Salvador: cómo sumarte a iniciativas que transforman comunidades

El voluntariado es una forma de convertir la solidaridad en acciones concretas que pueden transformar la vida de las personas y sus comunidades.

En el marco del Día Mundial de la Bondad, los integrantes de Techo El Salvador compartieron algunas claves para quienes desean ayudar, pero todavía no saben cómo comenzar.

Josué Palacios, Irayda, James y Alejandra explicaron que participar en estas iniciativas beneficia tanto a los voluntarios como a las comunidades.

Quienes se suman adquieren nuevas experiencias y perspectivas que pueden influir en su vida personal y profesional. Mientras tanto, las comunidades fortalecen su capacidad para impulsar proyectos y generar cambios.

Los representantes destacaron que no se necesita mucho tiempo ni dinero para comenzar. Como ejemplo, mencionaron que una construcción de tres días puede representar años de mayor seguridad para una familia que deja de vivir sobre un piso de tierra.