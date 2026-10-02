Volumen alto en audífonos durante periodos prolongados aumenta el riesgo de daño auditivo

Escuchar sonidos demasiado fuertes durante periodos prolongados con audífonos aumenta el riesgo de sufrir daños en la audición.

Los especialistas recomiendan mantener el volumen en un nivel moderado, especialmente en lugares ruidosos.

Las señales de alerta incluyen zumbidos, molestias o dificultades para escuchar después de usar dispositivos de audio.

Si estos síntomas aparecen o persisten, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud. También se sugiere realizar pausas durante el uso de audífonos si se utilizan varias horas para estudiar, trabajar o entretenerse.

Descansar los oídos es una buena práctica para prevenir daños mayores. Cuidar la audición permite seguir disfrutando de la música favorita.