Volqueta sin frenos provoca incendio de 14 vehículos en la carretera Panamericana

Dos personas fallecieron y siete resultaron lesionadas en el siniestro vial.

Una volqueta con desperfectos mecánicos en los frenos colisionó contra múltiples vehículos en la carretera Panamericana, cerca del redondel Integración. El siniestro vial, reportado a las 9 de la mañana, dejó dos fallecidos y siete lesionados trasladados a centros hospitalarios.


El fuego consumió dos vehículos en la escena, incluida la volqueta siniestrada y un automóvil que quedó bajo otra volqueta. Bomberos utilizaron expansor hidráulico y cizalla para rescatar a las víctimas atrapadas entre los hierros retorcidos.

Las labores de remoción de remanentes y limpieza de la calzada se extendieron por horas, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar la causa exacta del accidente y deslindar responsabilidades.