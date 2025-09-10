El Volcán Masaya emerge como maravilla geológica única a solo 20 km de Managua, donde el cráter Santiago exhibe lava incandescente visible desde su cima especialmente al anochecer.

Conocido como «boca del infierno» desde la colonia, cuando los españoles colocaron la Cruz de Bobadilla para exorcizar demonios, conserva legado de rituales indígenas que ofrecían sacrificios a su poderosa deidad geológica.

El parque nacional circundante ofrece senderos ecológicos y museo volcánico mientras atrae a científicos y aventureros que buscan presenciar este raro espectáculo de fuego subterráneo en constante actividad.