VMT sancionará por música estridente en transporte público







Con música a alto volumen como esta, se trasladan algunos salvadoreños en unidades del transporte público, una situación que ha sido denunciada por los pasajeros.

Ante esta problemática, el Viceministerio de Transporte tomó medidas y retiró de algunos autobuses y microbuses las bocinas y dispositivos sonoros que no vienen incorporados de fábrica en las unidades.

Algunos motoristas reconocen que debe existir una regulación en el volumen de la música para que los pasajeros puedan trasladarse de manera tranquila. Además, evitan utilizar sonidos estridentes, ya que esta práctica puede hacerlos acreedores de una multa de 100 dólares.

El VMT afirmó que continuará realizando verificaciones en diferentes paradas de autobuses y terminales del país, con el objetivo de sancionar a quienes incumplan el Reglamento General de Tránsito.