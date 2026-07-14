VMT retira bocinas de buses y aplicará multas por música estridente

El Viceministerio de Transporte de El Salvador retiró bocinas adicionales de algunas unidades de transporte público y advirtió que los motoristas que se trasladen con música estridente podrían recibir una multa de $100.

La medida responde a denuncias de pasajeros que se quejan del ruido excesivo durante los viajes.

Algunos usuarios expresaron su apoyo a la regulación, señalando que el volumen alto incomoda y afecta la tranquilidad.

El VMT afirmó que continuará con verificaciones en paradas de autobuses y terminales para sancionar a quienes no cumplan el Reglamento General de Tránsito.