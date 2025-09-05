A finales de este año el Viceministerio de Transporte habilitara un centro de formación virtual en materia de seguridad vial para conductores del transporte colectivo, transporte de carga pesada y motociclistas, con el objetivo de disminuir las estadísticas de accidentes de tránsito.

Según datos del observatorio nacional de seguridad vial el 40% de personas fallecidas son motociclistas, las autoridades reiteran que muchas de estas muertes están relacionada a la falta de formación.

La medida se da tras la desarticulación de una red de corrupción conformada por escuelas de manejo, empresas examinadoras y empleados del VMT que otorgaban licencias de conducir de manera ilegal.

El Viceministerio de Transporte no descarta que el futuro esta formación se vuelva de carácter obligatoria.