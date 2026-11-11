VMT anuncia plazos para la revisión técnica de cabezales y remolques

El Viceministerio de Transporte (VMT) estableció los periodos para cumplir con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) anual obligatoria de cabezales, remolques y vehículos de volteo.

Para los cabezales y remolques fabricados en 2000 y años posteriores, el periodo comenzó el 1 de noviembre de 2026.

En cambio, las unidades correspondientes a 1999 y años anteriores cuentan con un plazo que inició en agosto de este año.

Los vehículos de volteo, sin importar su año de fabricación, tienen un periodo de seis meses que comenzó en octubre de 2026.