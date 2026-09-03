VMT anuncia cierre parcial en avenida Jerusalén por desmontaje de valla publicitaria

El Viceministerio de Transporte (VMT) ha programado un cierre parcial preventivo en la avenida Jerusalén para llevar a cabo trabajos de desmontaje de una valla publicitaria, según informó la institución a través de sus redes sociales.

La restricción vial afectará el sentido que va desde el redondel Masferrer hacia el bulevar Monseñor Romero.

El cierre se extenderá desde las 11:00 p. m. del viernes 4 de septiembre hasta las 4:00 a. m. del sábado 5 de septiembre. Asimismo, la entidad recomendó a los conductores planificar sus viajes con antelación y prestar atención a las indicaciones.