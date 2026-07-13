¿Vivir 30 años en una casa ajena puede convertirlo en dueño? Esto dice la ley

La prescripción adquisitiva en El Salvador permite a una persona convertirse en propietaria de un inmueble ajeno tras poseerlo por 30 años, siempre que cumpla con los requisitos legales establecidos por la ley.

El interesado debe presentar una demanda ante un juzgado de lo civil, acompañada de pruebas que demuestren la posesión ininterrumpida, como recibos de servicios públicos, constancias y testigos que declaren sobre el tiempo de ocupación, según informó el abogado Carlos Paniagua.

Los especialistas señalan que estos casos en El Salvador son frecuentes debido al abandono de propiedades durante el conflicto armado y la posterior usurpación por grupos ilegales.