Un total de 384 viviendas de interés social se construirán en Colón, La Libertad, como parte de un proyecto habitacional que contempla ocho torres de apartamentos.

Cada inmueble tendrá dos habitaciones, sala, cocina, comedor, baño y área de servicios. Los precios oscilan entre los $79,900 y los $84,500, mientras que los espacios tendrán una superficie de 50 metros cuadrados.

Además, podrán adquirirse mediante financiamiento del Fondo Social para la Vivienda con mensualidades desde los $600 y una prima del 10%.