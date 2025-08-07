Tras perder el control en una pendiente, este camión cayó sobre una vivienda, ubicada en la colonia San Luis de Cuscatancingo.

En el interior de esta casa se encontraban tres personas, incluyendo un menor de edad, todos resultaron ilesos pese a la magnitud del impacto de este transporte de carga pesada.

Los vecinos fueron alertados tras el estruendo de la colisión del camión, y llegaron de inmediato al lugar, sorprendidos por lo ocurrido.

La empresa a la que pertenecía el camión aseguró que se harán responsables de todos los daños provocados en el percance vial.

Los habitantes consideran que es necesario que se pongan barreras de protección en el perímetro de las viviendas, para evitar que ocurran otras tragedias viales.

Solo en los primeros 7 meses del año el transporte de carga ha estado involucrado en 947 accidentes de tránsito, dejando 312 lesionados y 42 fallecidos.