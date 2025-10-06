Incorporar vitaminas a la rutina diaria es esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo y la mente, un hábito que muchos descuidan debido al acelerado ritmo de vida moderno.

Estos nutrientes fortalecen el sistema inmunológico y mantienen los niveles de energía, lo que ayuda a prevenir el cansancio, la falta de concentración y los estados de ánimo bajos.

Los expertos recomiendan tomarlas con el desayuno y usar recordatorios, una estrategia simple que transforma este acto en una inversión decisiva para el bienestar presente y futuro.