En medio de denuncias del gobierno de Honduras por una supuesta embarcación salvadoreña que ingresó sin autorización a sus aguas en el golfo de Fonseca, cientos de ciudadanos hondureños han cruzado en las últimas horas al territorio salvadoreño para aprovechar el feriado morazánico que se celebra en su país, los pasos fronterizos entre ambos países, como El Amatillo, han reportado un incremento en el flujo de turistas que llegan para disfrutar de las actividades recreativas que El Salvador ofrece.

Esta visita masiva de hondureños en El Salvador representa un notable contraste con el pasado, especialmente con la guerra del futbol en 1969, un breve conflicto que dejo recelo y desconfianza entre ambas naciones, hoy la realidad es completamente diferente, permitiendo que muchos hondureños consideren a El Salvador como un destino cercano y atractivo para visitar.

Además, el centro de San Salvador ha estado recibiendo la visita de turistas de otras partes del mundo, como Estados Unidos, Argentina, Paraguay y más, una ola de visitantes que aseguran quedar encantados con los atractivos del pulgarcito.

Durante las últimas vacaciones, el país recibió la visita de 91,000 turistas internacionales, una cifra que representó el incremento del 6% comparado con el año anterior, y que está favoreciendo a las proyecciones planteadas para el cierre del 2025.