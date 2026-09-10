Visión 2030 en el sector turismo

El rubro turístico sigue demandando profesionales especializados en el uso de las tecnologías. De acuerdo con la ministra de Turismo, Morena Valdez, las universidades juegan un papel importante en la capacitación del talento que trabaja en ese sector; teniendo en cuenta que muchos procesos, ahora, se realizan en línea.

La universidad José Matías Delgado es una de las casas de estudio que le apuestan a la formación de sus estudiantes en el ámbito tecnológico.

En sus planes de estudio incluyen diferentes ejes de enseñanza, orientados no solo a la empleabilidad sino también al desarrollo técnico.

El próximo 27 de septiembre se celebrará el Día Mundial del Turismo en El Salvador, donde se abordarán el tema del talento humano versus la inteligencia artificial; además de buscar consensos con las universidades para analizar las tendencias tecnológicas en la actualidad.