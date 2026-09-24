La violencia es una de las principales causas por las que las mujeres salen de su país de origen, pero en el trayecto también enfrentan muchos riesgos, según el informe de análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género.

Las mujeres pueden enfrentar violencia de pareja, sexual, política y comunitaria, o propiciada por grupos criminales en sus hogares y comunidades, y durante el tránsito suelen ser víctimas de violencia sexual, trata, explotación sexual y laboral.

El informe señala que 22 mujeres, niñas y adolescentes fueron agredidas sexualmente a diario en 2025 en el contexto de sus hogares, y que se reportaron 319 feminicidios entre 2010 y 2022.