Un enfrentamiento entre bandas rivales en la cárcel de Esmeraldas, en Ecuador, dejó al menos 17 muertos, según confirmó la Policía a través de un comunicado oficial, en el que también advirtió que la cifra podría aumentar.

Las autoridades señalaron que la violencia se originó tras una emboscada en uno de los pabellones, lo que desencadenó un choque entre grupos criminales que disputan el control interno del penal.

Como respuesta, se desplegó un operativo de seguridad en la zona, mientras se evalúan medidas adicionales para contener la crisis penitenciaria que vive el país.