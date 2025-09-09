Ciberacoso y hostigamiento; sextorsión y difusión sexual; vigilancia digital y monitoreo de actividades; falsificación de imágenes son algunas de las formas de violencia digital que ocurren.

Un estudio del observatorio de violencia de genero contra las mujeres revela que el 21.9% de las mujeres encuestadas han sido victimas de este tipo de hechos en los últimos cinco años y es que al compararlo por sexo, existe una mayor exposición en este género con un 28%, mientras los hombres es del 10.73% el factor común es que la mayoria de veces ocurre a través del facebook y en el caso de las mujeres también de WhatsApp e Instagram.