Más espacios públicos se están sumando a las decoraciones navideñas que está llamando la atención de cientos de salvadoreños, estas son las fuentes Beethoven, una emblemática rotonda ubicada sobre el Paseo General Escalón en San Salvador. Niños, jóvenes, adultos y familias completas ya se están haciendo presentes para compartir un espacio de esparcimiento con sus seres queridos.

Un árbol navideño, luces que rodean las estructuras ubicadas en la plaza, un trineo y muchas decoraciones son las que encuentran los visitantes, adornos que se convierten en un spot ideal para tomarse fotografías.

La colonia Escalón, la plaza Salvador del Mundo, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla son algunos de los lugares que ya han dado la bienvenida a la navidad con sus villas y decoraciones. Mientras tanto, la expectativa también crece por el encendido del árbol y las luces en el centro histórico de San Salvador, programado para el próximo 4 de diciembre, una temporada que invita a las familias a salir de casa, recorrer estos espacios y compartir juntos la magia de la navidad.