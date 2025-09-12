Tras el colapso del puente principal en Villa Lourdes, La Libertad, el Ministerio de Obras Públicas ha instalado una pasarela peatonal provisional para conectar con Campo Verde.

Sin embargo, los vecinos critican que su diseño es incómodo y peligroso, especialmente para adultos mayores y niños debido a su pronunciada inclinación.

Mientras se espera el inicio de la reconstrucción definitiva, que brindará una solución segura y permanente, las autoridades recomiendan evitar correr y transitar en estado de ebriedad por la estructura temporal.