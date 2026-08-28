Videojuegos evolucionan de entretenimiento a deporte en el Día Mundial del Videojuego

En el marco del Día Mundial del Videojuego, que se celebra mañana, los invitados Mauricio y Dante conversaron sobre la evolución de la industria del gaming.

Señalaron que los videojuegos han pasado de ser un simple entretenimiento a una disciplina competitiva reconocida como deporte olímpico.

Los invitados explicaron que desde los primeros juegos como Pac-Man, la industria ha crecido hasta convertirse en un fenómeno cultural global. Las grandes competencias de videojuegos, como los torneos de Nintendo, dieron origen a lo que hoy es el gaming competitivo.