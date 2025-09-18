Netflix estrenará el próximo 9 de octubre tres episodios sobre Victoria Beckham, quien evolucionó de ser Spice Girl a convertirse en un referente internacional de la moda.

La producción, dirigida por Nadia Hallgren, desvela aspectos inéditos de su vida, explorando los enormes desafíos que enfrentó al dejar atrás su carrera musical.

El documental, que cuenta con la producción ejecutiva de Nicola Howson, ofrece un acceso exclusivo a su familia y allegados, lo que permite entender la motivación detrás de su imperio de estilo y belleza.