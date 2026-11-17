El vicepresidente Félix Ulloa reiteró la propuesta presentada por el gobierno en 2022 para revisar integralmente el Protocolo de Tegucigalpa y refundar el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

La planteó durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia 2026, que se desarrolla en El Salvador.

En ese foro, las autoridades de la región abordaron el futuro de Centroamérica y los desafíos para lograr la integración centroamericana.

Ulloa identificó el fortalecimiento del diálogo político y la instauración de una cultura de transparencia como uno de los principales retos.

El vicepresidente sostuvo que uno de los desafíos centrales es mantener y fortalecer el diálogo político de la región.

Añadió que se debe instaurar una cultura de transparencia para crear consensos.

En la conferencia se planteó que la refundación del sistema responde a que las bases del SICA están prácticamente demolidas.

Los participantes señalaron que no ha habido una referencia expresa a ese futuro y que el debate busca construir algo nuevo sobre bases no consolidadas.