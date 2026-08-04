Viajeros salvadoreños encuentran cerrado el paso a Antigua Guatemala por emergencia volcánica

Viajeros salvadoreños que se dirigían hacia Antigua Guatemala encontraron suspendido el paso este martes en la Ruta Nacional 14, específicamente en los kilómetros 83 y 103, debido a la emergencia declarada por la actividad del Volcán de Fuego en Guatemala, según informaron las autoridades de protección civil.

La ruta, que conecta Escuintla con Antigua Guatemala y es utilizada por la mayoría de turistas salvadoreños que buscan evitar la capital guatemalteca, fue cerrada de manera preventiva, aunque las autoridades indicaron que el paso fue habilitado de forma temporal mientras se evalúan las condiciones de seguridad.

Para quienes planeen visitar el país vecino, se recomienda utilizar vías alternas como la Carretera Centroamericana número 9, tramo sur, o la número 1, tramo occidente, además de mantenerse alejados de las zonas cercanas al coloso y respetar las indicaciones de los cuerpos de socorro.