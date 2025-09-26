Veterinarios están revelando la verdad sobre la alimentación natural para mascotas, destacando que puede ser segura si se prepara correctamente.

Los especialistas explican que una dieta casera balanceada debe incluir carne magra, carbohidratos y vegetales, siempre cocidos para evitar riesgos de contaminación.

Sin embargo, advierten sobre la dieta BARF que utiliza alimentos crudos, la cual puede causar salmonella u otras enfermedades por falta de higiene. Este enfoque responsable permite complementar el concentrado base, ofreciendo variedad nutritiva mientras se monitorea la salud metabólica de la mascota.