Enfermedades de transmisión sexual afectan a perros y gatos en el país, aunque muchas veces los dueños desconocen su gravedad.

El tumor venéreo transmisible, por ejemplo, es un tipo de cáncer contagioso que puede confundirse con simples lesiones cutáneas. A esto se suma la brucelosis, una bacteria que no solo compromete la salud animal, sino también la humana.

Ante cualquier secreción, úlcera o síntoma extraño, los veterinarios recomiendan acudir de inmediato a consulta, ya que la detección temprana evita complicaciones graves.