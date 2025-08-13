Se realizaron inspecciones para sacar del mercado una pasta dental que podría ser perjudicial para la salud bucal, esto luego de recibir una alerta sanitaria, las instituciones que se activaron fueron, la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Regulación Sanitaria.

La Defensoría del Consumidor ha realizado más de 2,200 inspecciones en lo que va de 2025, durante los primeros 7 del año ha impuesto en multas al menos 600,000 dólares, los casos están relacionados con incumplimientos, falta de información en ofertas, productos vencidos, y precios injustificados.

Además, brindó detalle del trabajo realizado durante las vacaciones agostinas, donde en 420 verificaciones detectaron al menos 40 casos de incumplimientos, 16 casos donde se comercializaban productos vencidos, en total fueron retirados del mercado 230 productos, los establecimientos donde fueron encontrados se les inició un proceso sancionatorio, podrían pagar hasta 500 salarios mínimos.