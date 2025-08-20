Cinco horas de trabajo comunitario deberán cumplir los estudiantes del Instituto Nacional Técnico Industrial de San Salvador por no llevar un corte adecuado, no portar el uniforme completo y ordenado, además se les aplicara baja nota en conducta.

Mientras tanto en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez siempre de la capital están llenando fichas disciplinarias para todos aquellos que incumplan la normativa que es obligatoria del Ministerio de Educación.

Aunque era una medida anunciada, el protocolo implementado por cada centro educativo tomo por sorpresa a algunos estudiantes.

Estas acciones, aunque han generado diversas opiniones, han recibido el respaldo de algunos padres de familia.

El memorándum girado por el Ministerio de Educación indica que las medidas son obligatorias, no recomendaciones, es decir que los directores que incumplan podrían enfrentar sanciones disciplinarias.