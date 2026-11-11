Ventas navideñas avanzan lentamente en puestos de San Salvador

Los comerciantes de artículos navideños instalados en los alrededores del Fondo Social para la Vivienda, en San Salvador, esperan un incremento de las ventas durante los próximos días.

Los puestos, ubicados entre la 17.ª avenida sur y la 4.ª calle poniente, funcionan desde el pasado 20 de octubre y ofrecen distintos productos para decorar los hogares durante las fiestas de fin de año.

Entre los artículos disponibles hay nacimientos, figuras de barro, musgo, casitas, luces, esferas, guías y adornos para los árboles. Los precios varían de acuerdo con el producto y su calidad.

Los vendedores también destacan las novedades que incorporan cada temporada para atraer a los compradores.