Durante la madrugada, Alejandra y Marcela, propietarias de una distribuidora de flores, en San Salvador recibieron sus pedidos procedentes de Guatemala, Costa Rica y Ecuador. Esta vez cerca del 80 % de las flores fueron de color amarillo, es parte de la preparación de los comerciantes para el 21 de septiembre, fecha en la que se ha popularizado la entrega de flores de ese tono.

El día de las flores amarillas se ha convertido en un fenómeno viral, impulsado por distintas plataformas digitales, donde se le asocia con la alegría, la amistad, los nuevos comienzos y, en algunos casos, el amor aunque está vinculada con la llegada de la primavera en el hemisferio sur la tendencia ha trascendido fronteras y hoy favorece el comercio de flores en varios países, incluido El Salvador, para los emprendedores, esta jornada representa un incremento significativo en las ventas.

Aunque las flores amarillas se encuentran en distintas variedades, sus precios también suelen elevarse en esta temporada debido a la demanda.

Esta no es la única fecha en la que esta práctica se repite, el 21 de marzo con la llegada de la primavera en el hemisferio norte, también es común regalar flores amarillas.