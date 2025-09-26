Sobre la calle La Fuente en Soyapango se ubica vivero Esmeralda, un lugar que desde hace cinco años se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes de las plantas, en especial de las medicinales. Aquí se encuentran de varios tipos y para tratar diferentes dolencias; desde las más sencillas como un dolor de cabeza, hasta las más complejas como la diabetes.

Acá no solamente se venden las plantas, sino que también se orienta a los compradores sobre los cuidados que se deben tener, ya que son diferentes en comparación con las ornamentales.

Desde febrero de 2020 vivero Esmeralda abrió sus puertas ofreciendo la planta de insulina como una alternativa orgánica para tratar la diabetes, y ahora producen hasta 60 diferentes tipos de te e incluso aceites y shampoo natural. El interés de las personas por las plantas medicinales ha incrementado asegura Juan de Dios, incluso impulsan proyectos con escuelas.

Hace un año y medio este emprendimiento incursionó en las redes sociales, logrando una buena aceptación sobre todo en las personas entre los 24 y 45 años. Un elemento que los diferencia es el acompañamiento que le dan a cada uno de sus clientes y la rapidez en sus entregas.

Vivero Esmeralda también mantiene presencia en el extranjero, pues sus productos han cruzado fronteras gracias a los hermanos lejanos y clientes internacionales. Entre sus metas está la de exportar formalmente, para lo cual ya se encuentran tramitando los permisos.

En un abrir y cerrar de ojos este vivero se abarrota de clientes que llegan buscando alternativas naturales para cuidar su salud. Algunos dicen solo tener plantas medicinales en su hogar para tratar enfermedades.

Este negocio también se ha convertido en una fuente de empleo para más de una decena de personas y sus propietarios proyectan crear más puestos de trabajo a futuro. Si usted desea contactarlos puede hacerlo al 6006-1044 o en sus redes sociales como vivero Esmeralda.