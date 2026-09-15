Venezuela acelera la reconstrucción de viviendas tras desbastador terremoto

Venezuela impulsa créditos y nuevas medidas legales para apoyar a los damnificados por el terremoto y acelerar la reconstrucción de viviendas.

Preliminarmente se reveló que más de 11.000 inmuebles presentan daños estructurales y 1.400 ya fueron reparados, mientras las familias afectadas buscan alternativas para recuperar sus hogares.

Entre las medidas se encuentran los créditos otorgados por el Banco del Tesoro para las personas cuyos apartamentos colapsaron. Sin embargo, algunos damnificados enfrentan dificultades para acceder a estos préstamos debido a la falta de documentos que acrediten la titularidad de sus viviendas, según relató una beneficiaria.