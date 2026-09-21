Venezolano baleado por agente federal en Austin es trasladado a detención migratoria

Un venezolano identificado como Wilber Garcés Pérez, de 28 años, fue baleado el domingo por un agente federal en Austin, Texas, y posteriormente trasladado de un hospital a un centro de detención migratoria, según informaron las autoridades.

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, señaló que el disparo ocurrió tras una breve persecución a pie, mientras que la abogada de Garcés aseguró que los hechos sucedieron cuando el hombre trabajaba como repartidor de DoorDash en la tarde del domingo.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Garcés había ingresado ilegalmente al país durante la administración Biden y que tenía una orden de deportación definitiva, y añadió que investiga las acciones del agente involucrado en el tiroteo.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, denunció un aumento significativo de las operaciones migratorias en la ciudad y pidió que las fuerzas del orden locales participen en la investigación.