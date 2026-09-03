Vendedores de Soyapango tienen hasta el 20 de septiembre para desalojar

Más de 500 vendedores del centro de Soyapango, fueron notificados por la alcaldía para retirar sus puestos hasta el próximo 20 de septiembre. La medida forma parte de un plan de reordenamiento.

Los comerciantes señalaron que llevan varios años trabajando en la zona y que sus puestos representan su principal fuente de ingresos. Además, indicaron que no se les habrían brindado alternativas para su traslado.

Por su parte, la alcaldía de San Salvador Este aseguró que algunos vendedores serán reubicados en otros locales.

Mientras continúan los diálogos entre los vendedores y la comuna sobre las zonas de reubicación, los comerciantes solicitan permanecer en el sector hasta diciembre de este año.