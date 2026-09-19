Vendedores de Soyapango tienen hasta el 20 de septiembre para desalojar sus puestos

Los vendedores que comercializan sus productos en los alrededores de Plaza Mundo y zonas aledañas de Soyapango fueron notificados hace al menos 15 días de que debían desalojar la zona, y el plazo vence este 20 de septiembre.

El desalojo se debe a la primera fase del proyecto de revitalización de calles, aceras y espacios públicos de la alcaldía de San Salvador Este.

Las áreas intervenidas son la calle Roosevelt, la segunda calle Oriente, la avenida Cuba, los sectores frente al supermercado de Plaza Mundo y los puestos cercanos a la central de abastos.

Algunos vendedores ya retiran sus puestos, mientras otros aseguran que no han recibido una propuesta de reubicación.

El desalojo iniciará mañana a las 10:00 pm y finalizará el domingo a las 6:00 am, por lo que se recomienda tomar vías alternas.